“Votate per Fedez e Francesca”: polemica per l’appello su Sanremo di Chiara Ferragni. E il rapper risponde (Di domenica 7 marzo 2021) Chiara Ferragni è finita al centro delle polemiche di Sanremo per aver chiesto ai suoi follower sui social di votare per Fedez e Francesca Michielin, concorrenti del Festival in coppia. A far discutere è il fatto che l’influencer, con i suoi quasi 23 milioni di seguaci, avrebbe potuto influenzare la gara e la regolare formazione della classifica finale. Fedez e Francesca Michielin, che prima della finale erano 17esimi in classifica, grazie al televoto sono balzati al secondo posto dietro ai Maneskin (che la sera prima erano quinti) e davanti a Ermal Meta (che era primo). “Votate tutti Fede e Francesca mandando un sms al 4754751 con il codice 11”, ha raccomandato Chiara Ferragni ai suoi follower. Poi, ... Leggi su tpi (Di domenica 7 marzo 2021)è finita al centro delle polemiche diper aver chiesto ai suoi follower sui social di votare perMichielin, concorrenti del Festival in coppia. A far discutere è il fatto che l’influencer, con i suoi quasi 23 milioni di seguaci, avrebbe potuto influenzare la gara e la regolare formazione della classifica finale.Michielin, che prima della finale erano 17esimi in classifica, grazie al televoto sono balzati al secondo posto dietro ai Maneskin (che la sera prima erano quinti) e davanti a Ermal Meta (che era primo). “tutti Fede emandando un sms al 4754751 con il codice 11”, ha raccomandatoai suoi follower. Poi, ...

civati : Se votate @willie_peyote per una volta vinco qualcosa anche io. Sia detto con amicizia. E stima. #Sanremo2021 - silviajuve84 : Votate per i Maneskin e poi vi volta lo stomaco vedere Achille Lauro... - giohberry : Anche dire “se votate per fedez vi guardo le storie” non è stata una mossa elegante, perché è chiaro che molta gent… - stoopidcheerio : RT @fvnzioniamo: GRAZIE ERMAL PER AVERCELO RICORDATO ORA VOTATE VOTATE - Barby_Av : @Ri_Ghetto Magari però poteva evitare di vendere le visualizzazioni per dei voti (visualizzo tutte le storie in cui… -