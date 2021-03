Volley, serie A1 femminile, recuperi. Chiusa la regular season: rimpianti in salsa toscana (Di domenica 7 marzo 2021) Finisce con i rimpianti per chi doveva vincere a tutti i costi per garantirsi un cammino più semplice nei play-off la regular season della serie A1 femminile che ha visto nel pomeriggio l’ultima settimana dedicata ai recuperi, prima di tuffarsi nella “Coppa Italia week”. Delusione per la Savino del Bene Scandicci che, dopo essere uscita di scena in Champions League contro l’armata Conegliano a testa altissima, fallisce nel recupero della nona di ritorno, il match ball per il quarto posto che le avrebbe permesso di rifiatare saltando il primo turno dei play-off. La squadra di Barbolini si incaglia fra le mura amiche contro una Saugella Monza libera da ogni pensiero perchè già certa del terzo posto e si arrende con il punteggio di 1-3 dopo quasi due ore di battaglia. Le padrone di casa ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Finisce con iper chi doveva vincere a tutti i costi per garantirsi un cammino più semplice nei play-off ladellaA1che ha visto nel pomeriggio l’ultima settimana dedicata ai, prima di tuffarsi nella “Coppa Italia week”. Delusione per la Savino del Bene Scandicci che, dopo essere uscita di scena in Champions League contro l’armata Conegliano a testa altissima, fallisce nel recupero della nona di ritorno, il match ball per il quarto posto che le avrebbe permesso di rifiatare saltando il primo turno dei play-off. La squadra di Barbolini si incaglia fra le mura amiche contro una Saugella Monza libera da ogni pensiero perchè già certa del terzo posto e si arrende con il punteggio di 1-3 dopo quasi due ore di battaglia. Le padrone di casa ...

Advertising

zazoomblog : Volley Serie A1 Femminile 2020-2021: Brescia sorride Scandicci perde il quarto posto - #Volley #Serie #Femminile #… - sportface2016 : #volley #SerieA1Femminile 2020/2021, i risultati degli ultimi tre recuperi di regular season: #Brescia saluta col… - sportvicentino : PALLAVOLO SERIE B1 FEMMINILE - A Verona arriva il poker di successi per Vicenza Volley che sabato sera farà visita… - TonnoCallipoVol : #cheplayoff Si torna in campo per una nuova ed entusiasmante sfida! Dopo un mese di preparazione in palestra la… - zazoomblog : LIVE Scandicci-Monza 2-1 Serie A1 Femminile 2020-2021 volley: PUNTEGGIO in DIRETTA - #Scandicci-Monza #Serie… -