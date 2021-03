Violenza donne | don Battaglia | “Uscire dal tempo dell’indifferenza”

(Di domenica 7 marzo 2021)di lettura: < 1 minutoNapoli – L’arcivescovo di Napoli Don Mimmoha voluto commentare durante la sua omelia, le tante violenze sulleche si stanno verificando nell’ultimo periodo. “Le lacrime versate non sono disperse, ma raccolte in un catino di speranza e saranno acqua per generare il futuro. Bisognadaldi rassegnazione e indifferenza”. Lo ha affermato l’arcivescovo di Napoli, don Mimmo, nella sua omelia alla messa in ricordo di Fortuna Belisario, la donna e mamma del Rione Sanità uccisa dal marito, ora ai domiciliari dopo due anni, il 7 marzo 2019. “Vorrei vedere – ha dettonella chiesa di Santa Maria della Sanità – reti sociali più strette e solide politiche più attente al sostegno dei centri ...

Agenzia ANSA

Le Nazioni Unite in occasione della Conferenza Mondiale sullacontro letenutasi a Vienna nel 1993, la definiscono all'art. 1 come 'ogni atto difondata sul genere che abbia ...I partecipanti avranno una mascherina rossa donata dalla vicesindaca Libera Camici, che ha la delega alle Pari Opportunità ed esibiranno cartelli con frasi simboliche contro lasulle. ..."Le lacrime versate non sono disperse, ma raccolte in un catino di speranza e saranno acqua per generare il futuro. Bisogna uscire dal tempo di rassegnazione e indifferenza". (ANSA) ...La scuola deve essere ancora di più luogo di “addestramento” al rispetto e di esperienza delle diversità, la vera àncora di salvezza per tutti e per tutte noi ...