VIDEO MotoGP, Test Losail 2021: aumenta il lavoro nel secondo giorno di prove (Di domenica 7 marzo 2021) Una seconda giornata molto intensa è andata in scena a Losail (Qatar), sede dei Test riservati alla classe MotoGP. Il Mondiale 2021 è ormai alle porte, si comincerà il percorso iridato proprio su questa pista, e le squadre dovranno varare il materiale in vista di quel che sarà. Non mancano gli spunti. La Suzuki riprenderà con il campione del mondo Joan Mir, desideroso di confermare le proprie qualità, mentre la Honda dovrà ancora fare a meno del suo asso Marc Marquez che sta cercando di recuperare la sua miglior condizione dopo il brutto incidente dell’anno passato a Jerez de la Frontera (Spagna). In casa Yamaha, tante novità con la nuova coppia di piloti ufficiali formata dallo spagnolo Maverick Vinales e dal francese Fabio Quartararo e il nuovo duo del Team Petronas costituito da Valentino Rossi e Franco ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Una seconda giornata molto intensa è andata in scena a(Qatar), sede deiriservati alla classe. Il Mondialeè ormai alle porte, si comincerà il percorso iridato proprio su questa pista, e le squadre dovranno varare il materiale in vista di quel che sarà. Non mancano gli spunti. La Suzuki riprenderà con il campione del mondo Joan Mir, desideroso di confermare le proprie qualità, mentre la Honda dovrà ancora fare a meno del suo asso Marc Marquez che sta cercando di recuperare la sua miglior condizione dopo il brutto incidente dell’anno passato a Jerez de la Frontera (Spagna). In casa Yamaha, tante novità con la nuova coppia di piloti ufficiali formata dallo spagnolo Maverick Vinales e dal francese Fabio Quartararo e il nuovo duo del Team Petronas costituito da Valentino Rossi e Franco ...

