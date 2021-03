Una ballata per Elvis (Di domenica 7 marzo 2021) Non posso fare a meno di innamorarmi di te. Era l’inizio della primavera di 60 anni fa quando Elvis Presley in uno studio di Hollywood incideva nel corso di una session durata tre giorni, dal 21 al 23 marzo 1961, un brano di tre minuti destinato a diventare uno dei suoi successi più amati e conosciuti: Can’t Help Falling in Love. Un referendum di critici musicali organizzato dalla rivista Billboard nel 2017 la giudicò tra le cinque canzoni migliori incise … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di domenica 7 marzo 2021) Non posso fare a meno di innamorarmi di te. Era l’inizio della primavera di 60 anni fa quandoPresley in uno studio di Hollywood incideva nel corso di una session durata tre giorni, dal 21 al 23 marzo 1961, un brano di tre minuti destinato a diventare uno dei suoi successi più amati e conosciuti: Can’t Help Falling in Love. Un referendum di critici musicali organizzato dalla rivista Billboard nel 2017 la giudicò tra le cinque canzoni migliori incise … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Una ballata per Elvis

