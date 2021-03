“Triste epilogo”. Per Amadeus e Fiorello arriva un’altra brutta notizia: è appena successo. (Di domenica 7 marzo 2021) Si è conclusa questa difficile e problematica 71esima edizione del Festival di Sanremo, molto deludente dal punto di vista degli ascolti; iniziato il 2 marzo e concluso il 6, ogni serata ha registrato un calo raffrontata alle stesse giornate degli anni precedenti. Gli ascolti deludenti La serata conclusiva, verso la quale si riponevano molte aspettative, non fosse altro che per la curiosità di conoscere la classifica finale e i vincitori, non è andata meglio delle altre. La finale di Sanremo ha infatti registrato una media di 10.715.000 di telespettatori con il 53,5% di share, ben più basso dell’anno precedente che aveva visto 11.477.000 di telespettatori con uno share del 60,6%, il dato più alto in ben 18 anni, dal 2002; e nel 2019 erano stati 10.622.000 i telespettatori, con lo share al 56,50% come media. C’è una bella disparità anche nella stessa serata, tra la ... Leggi su viaggiarealverde (Di domenica 7 marzo 2021) Si è conclusa questa difficile e problematica 71esima edizione del Festival di Sanremo, molto deludente dal punto di vista degli ascolti; iniziato il 2 marzo e concluso il 6, ogni serata ha registrato un calo raffrontata alle stesse giornate degli anni precedenti. Gli ascolti deludenti La serata conclusiva, verso la quale si riponevano molte aspettative, non fosse altro che per la curiosità di conoscere la classifica finale e i vincitori, non è andata meglio delle altre. La finale di Sanremo ha infatti registrato una media di 10.715.000 di telespettatori con il 53,5% di share, ben più basso dell’anno precedente che aveva visto 11.477.000 di telespettatori con uno share del 60,6%, il dato più alto in ben 18 anni, dal 2002; e nel 2019 erano stati 10.622.000 i telespettatori, con lo share al 56,50% come media. C’è una bella disparità anche nella stessa serata, tra la ...

