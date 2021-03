The Elder Scrolls III | Morrowind ha una stramba mod che permette di acquistarei McNugget argoniani

Leggi su eurogamer

(Di domenica 7 marzo 2021) McDonald's è un enorme impero di fast-food con 38.695 sedi in 122 paesi. È diventato così onnipresente nel mondo reale che qualcuno ha avuto la brillante idea di "aprire una filiale" addirittura all'interno dell'universo di Tamriel. Una recente mod di TheIII:posiziona un nuovo stabilimento noto come McDagoth's a Balmora. Non è proprio McDonald's - anche se il logo e le uniformi sembrano molto simili a quelli di ristoranti del mondo reale - con il menu che presenta frullati di Guar e Skooma, ma non solo: tra i vari cibi da fast-food troviamo anche idi...argoniano! Il modder che ha avuto questa brillante idea ha aggiunto che nel gioco è possibile anche ottenere il cappellino McDargoth's, mentre in futuro sta già pianificando di dare la possibilità ai giocatori di poter aprire il ...