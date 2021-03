Spider-Man, Tom Holland: "Zendaya mi ha aiutato a rapportarmi meglio con i fan" (Di domenica 7 marzo 2021) Tom Holland è ormai una star di Hollywood, ma è stata la sua co-star di Spider-Man, Zendaya, a insegnargli come comportarsi al meglio con i propri fan. Tom Holland è uno dei nomi più quotati di Hollywood al momento, ma il ragazzo si sta ancora abituando alla fama e alla popolarità che arrivano con una brillante carriera cinematografica. Tanto che, i primi tempi, fu la sua co-star di Spider-Man, Zendaya Coleman, ad aiutarlo a relazionarsi meglio con i fan. "Parlare con Zendaya mi ha aiutato molto nel rapportarmi con i fan" ha rivelato il giovane attore durante un'intervista con il magazine GQ. Comprensibilmente, Holland ai tempi del primo Spider-Man non era ancora ancora ... Leggi su movieplayer (Di domenica 7 marzo 2021) Tomè ormai una star di Hollywood, ma è stata la sua co-star di-Man,, a insegnargli come comportarsi alcon i propri fan. Tomè uno dei nomi più quotati di Hollywood al momento, ma il ragazzo si sta ancora abituando alla fama e alla popolarità che arrivano con una brillante carriera cinematografica. Tanto che, i primi tempi, fu la sua co-star di-Man,Coleman, ad aiutarlo a relazionarsicon i fan. "Parlare conmi hamolto nelcon i fan" ha rivelato il giovane attore durante un'intervista con il magazine GQ. Comprensibilmente,ai tempi del primo-Man non era ancora ancora ...

