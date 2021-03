“Sono disperata! Tra banca, spese e contributi non so più che Santo pregare”, la lettera di una commerciante (Di domenica 7 marzo 2021) di seguito riportiamo la lettera ricevuta da una delle nostra lettrici. Buonasera Sono M.B. titolare del negozio M. in via F. Sicuramente il momento é difficile per tutti, ma noi negozianti siamo stati abbandonati a noi stessi senza nessun tipo di aiuto. Ho aperto il 20 Agosto, nonostante i piani di aprire in giugno. Speravo che il momento peggiore fosse passato e sicuramente non mi sarei mai aspettata una situazione del genere, infatti dal 20 di Agosto ad oggi é stato un massacro cercare di SOPRAVVIVERE. La signora G.C. , proprietaria del locale della mia attività, si é dimostrata disponibile ad un aiuto economico, infatti mi ha abbassato l’affitto da agosto a dicembre 2020. A gennaio mi ha vista talmente disperata che ancora una volta ha cercato di aiutarmi dandomi una proroga di altri 3 mesi, quindi a partire da marzo 2021 il mio contratto ... Leggi su ilparagone (Di domenica 7 marzo 2021) di seguito riportiamo laricevuta da una delle nostra lettrici. BuonaseraM.B. titolare del negozio M. in via F. Sicuramente il momento é difficile per tutti, ma noi negozianti siamo stati abbandonati a noi stessi senza nessun tipo di aiuto. Ho aperto il 20 Agosto, nonostante i piani di aprire in giugno. Speravo che il momento peggiore fosse passato e sicuramente non mi sarei mai aspettata una situazione del genere, infatti dal 20 di Agosto ad oggi é stato un massacro cercare di SOPRAVVIVERE. La signora G.C. , proprietaria del locale della mia attività, si é dimostrata disponibile ad un aiuto economico, infatti mi ha abbassato l’affitto da agosto a dicembre 2020. A gennaio mi ha vista talmente disperata che ancora una volta ha cercato di aiutarmi dandomi una proroga di altri 3 mesi, quindi a partire da marzo 2021 il mio contratto ...

