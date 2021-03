Serie A, diritti TV: sette club chiedono di votare subito (Di domenica 7 marzo 2021) Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona hanno una inviato lettera alla Lega e agli altri 13 club sulla questione dei diritti Tv Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona hanno una inviato una lettera alla Lega Serie A e agli altri 13 club. In questa lettera viene ribadito il no all’ingresso dei fondi d’investimento chiedendo che si decida prima sulla cessione dei diritti tv. Inoltre nella lettera viene resa nota la minaccia di “legittime pretese risarcitorie” nei confronti di chi dovesse tenere “condotte ostruzionistiche”. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona hanno una inviato lettera alla Lega e agli altri 13sulla questione deiTv Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli e Verona hanno una inviato una lettera alla LegaA e agli altri 13. In questa lettera viene ribadito il no all’ingresso dei fondi d’investimento chiedendo che si decida prima sulla cessione deitv. Inoltre nella lettera viene resa nota la minaccia di “legittime pretese risarcitorie” nei confronti di chi dovesse tenere “condotte ostruzionistiche”. Leggi su Calcionews24.com

