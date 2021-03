Semplici: “Sette punti in una settimana, questo Cagliari deve avere fiducia” (Di domenica 7 marzo 2021) Leonardo Semplici ha commentato così a Sky il pareggio maturato in extremis. “Abbiamo fatto un grande primo tempo, potevamo raddoppiare e non siamo stati lucidi. Nel secondo tempo ci siamo complicati la vita, eppure potevamo chiuderla all’inizio del secondo tempo. Bisogna essere più cinici ma il Cagliari mi è piaciuto, non ha mai mollato, il pareggio è più che meritato per quanto abbiamo visto in campo. Quelli di Gabbiadini è stato un eurogol. La mia corsa per esultare? Cerco un’impresa, impatto positivo, Sette punti in una settimana erano impensabili, in quella corsa c’era la liberazione. questo è un aspetto che deve darci fiducia, il campionato è lungo ma essere riuscito ad acquisire il risultato negli ultimi secondi è un buon segno, il gruppo sta ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Leonardoha commentato così a Sky il pareggio maturato in extremis. “Abbiamo fatto un grande primo tempo, potevamo raddoppiare e non siamo stati lucidi. Nel secondo tempo ci siamo complicati la vita, eppure potevamo chiuderla all’inizio del secondo tempo. Bisogna essere più cinici ma ilmi è piaciuto, non ha mai mollato, il pareggio è più che meritato per quanto abbiamo visto in campo. Quelli di Gabbiadini è stato un eurogol. La mia corsa per esultare? Cerco un’impresa, impatto positivo,in unaerano impensabili, in quella corsa c’era la liberazione.è un aspetto chedarci, il campionato è lungo ma essere riuscito ad acquisire il risultato negli ultimi secondi è un buon segno, il gruppo sta ...

Advertising

sportli26181512 : Semplici: 'Impensabile fare sette punti in tre partite. Ci siamo rimessi in gioco': Semplici: 'Impensabile fare set… - sportli26181512 : Cagliari, #Semplici: 'Sette punti in una settimana parevano impensabili': Il tecnico isolano: 'Che liberazione il g… - CentotrentunoC : #SampCagliari ???? IL COMMENTO ?? | Leonardo #Semplici felice per il pareggio ottenuto nelle battute finali contro la… - LauraMa70360422 : RT @extremelymoody_: pierpaolo che spegne le gregopazze con sette semplici parole, the power he has #prelemi #pierpaolo - extremelymoody_ : pierpaolo che spegne le gregopazze con sette semplici parole, the power he has #prelemi #pierpaolo -