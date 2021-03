Scuola, da lunedì 6 milioni di studenti in dad. Regioni in ordine sparso sulle chiusure (Di domenica 7 marzo 2021) Nella gialla Calabria tutte le scuole chiuse malgrado un'incidenza dei contagi bassa. Nell’arancione Trentino scuole aperte malgrado un’incidenza alta. In Abruzzo scuole dell'infanzia aperte anche nelle zone rosse locali istituite dalla Regione nonostante il Dpcm ne imponga la chiusura Leggi su ilsole24ore (Di domenica 7 marzo 2021) Nella gialla Calabria tutte le scuole chiuse malgrado un'incidenza dei contagi bassa. Nell’arancione Trentino scuole aperte malgrado un’incidenza alta. In Abruzzo scuole dell'infanzia aperte anche nelle zone rosse locali istituite dalla Regione nonostante il Dpcm ne imponga la chiusura

Advertising

repubblica : Da lunedì più di 6 milioni di studenti a casa. Ma la dad si avvicina per 9 studenti su 10. Ecco dove le scuole sono… - AnnalisaChirico : Da lunedì riprende la scuola in Gran Bretagna, prima ancora di negozi e ristoranti. Per gli esperti non rappresenta… - Noninfluente : RT @DebFraRom1: Al supermercato ho incontrato un amico, docente, vaccinato ieri mattina. - vi vaccinano il sabato mattina? - lo abbiamo chi… - nonnaangela60 : RT @DebFraRom1: Al supermercato ho incontrato un amico, docente, vaccinato ieri mattina. - vi vaccinano il sabato mattina? - lo abbiamo chi… - EgidioBruno2 : RT @DebFraRom1: Al supermercato ho incontrato un amico, docente, vaccinato ieri mattina. - vi vaccinano il sabato mattina? - lo abbiamo chi… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola lunedì Vaccini al personale scolastico residente fuori Regione, richiesta dal Lazio ... per le scuole del I ciclo, non sono mai state sospese e che il personale da lunedì 8 marzo 2021 si ... Live notizie scuola Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24 ore su 24. Le news ...

Scuole chiuse e didattica a distanza, studenti e insegnanti in piazza Genova. Domani, lunedì 8 marzo, alle 15 sotto la sede del Ufficio scolastico regionale di via Assarotti a Genova , ... "Per stare bene a scuola serve finanziare provvedimenti per vivere la scuola in ...

Coronavirus ultime notizie. Consulta: misure anti-Covid spettano allo Stato non alle Regioni. ... Il Sole 24 ORE ... per le scuole del I ciclo, non sono mai state sospese e che il personale da8 marzo 2021 si ... Live notizieTutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo reale, 24 ore su 24. Le news ...Genova. Domani,8 marzo, alle 15 sotto la sede del Ufficio scolastico regionale di via Assarotti a Genova , ... "Per stare bene aserve finanziare provvedimenti per vivere lain ...