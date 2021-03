Sardegna, test rapidi in porti ed aeroporti: oltre 200 persone impegnate (Di domenica 7 marzo 2021) La Sardegna mette in moto la macchina per i test rapidi in porti ed aeroporti. impegnate più di 200 persone: così i passeggeri saranno accolti nell’isola. Si muove la Sardegna per l’accoglienza dei passeggeri all’arrivo nella regione, con l’isola che mette a punto la macchina dei test rapidi. Infatti, con l’aiuto della protezione civile e L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Lamette in moto la macchina per iined aeropiù di 200: così i passeggeri saranno accolti nell’isola. Si muove laper l’accoglienza dei passeggeri all’arrivo nella regione, con l’isola che mette a punto la macchina dei. Infatti, con l’aiuto della protezione civile e L'articolo proviene da Inews.it.

