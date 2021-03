Sanremo 2021 | Willie Peyote | «La D’Urso ha condiviso la mia performance | quindi il pezzo non è stato capito!»

Leggi su davidemaggio

(Di domenica 7 marzo 2021)senza freni. Dopo le polemiche scatenate da alcune sue dichiarazioni sui colleghi in gara al Festival di, durante la Conferenza Stampa di questa mattina il vincitore del Premio della Critica Mia Martini, assegnato dalla Sala Stampa, ha citato Barbara, dicendo che evidentemente non ha capito il senso del suoMai dire Mai (La Locura), se l’hasui social. “Ieri ho visto lache condivideva la miasono consapevole che non l’abbiano capito il, questo mi pare evidente. Ma va bene così in realtà, fa comunque ridere, il gioco era un corto circuito, se uno viene e si prende in ...