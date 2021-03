Sampdoria, Ranieri: 'Dispiace, a un minuto dalla fine non devi prendere gol' (Di domenica 7 marzo 2021) GENOVA - Il rocambolesco pareggio tra Sampdoria e Cagliari viene commentato così dal tecnico blucerchiato Claudio Ranieri a Sky Sport: "C'è rammarico perché a 1 minuto dal fischio finale avevamo il ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 7 marzo 2021) GENOVA - Il rocambolesco pareggio trae Cagliari viene commentato così dal tecnico blucerchiato Claudioa Sky Sport: "C'è rammarico perché a 1dal fischio finale avevamo il ...

Advertising

infoitsport : Sampdoria, Ranieri: «Pareggio giusto. Una cosa non mi va giù» - infoitsport : Sampdoria, Ranieri elogia Gabbiadini: 'Sta recuperando, mi mancano i suoi gol' - Fantacalcio : Sampdoria-Cagliari, le parole di Ranieri - sportli26181512 : Sampdoria-Cagliari, Ranieri: 'Il pari? Al 96' sgonfi la palla ma non prendi gol': L'allenatore della Samp è moderat… - sportli26181512 : Sampdoria, #Ranieri: 'Dispiace, a un minuto dalla fine non devi prendere gol': Il tecnico dopo il 2-2 col Cagliari:… -