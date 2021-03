Sampdoria, l’iniziativa per la Festa della Donna: patch speciale sulla maglia (Di domenica 7 marzo 2021) In occasione della partita di campionato contro il Cagliari, a poche ore dalla Giornata Internazionale della Donna 2021, la Sampdoria indosserà una maglia speciale dedicata proprio alle donne.sulla manica sinistra della t-shirt dei blucerchiati ci sarà una patch raffigurante tre mani femminili stilizzate, tre pugni alzati al cielo contro violenza e pregiudizi.L'iniziativa della Sampdoriacaption id="attachment 1104407" align="alignnone" width="748" Sampdoria (Instagram Sampdoria)/captionCome scrive la Sampdoria sul proprio sito ufficiale "l’8 marzo della Sampdoria è con le donne e per le donne, accanto al Centro ... Leggi su itasportpress (Di domenica 7 marzo 2021) In occasionepartita di campionato contro il Cagliari, a poche ore dalla Giornata Internazionale2021, laindosserà unadedicata proprio alle donne.manica sinistrat-shirt dei blucerchiati ci sarà unaraffigurante tre mani femminili stilizzate, tre pugni alzati al cielo contro violenza e pregiudizi.L'iniziativacaption id="attachment 1104407" align="alignnone" width="748"(Instagram)/captionCome scrive lasul proprio sito ufficiale "l’8 marzoè con le donne e per le donne, accanto al Centro ...

