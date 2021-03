Roma-Genoa 1-0 | decide Mancini

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 marzo 2021)1-0. All’Olimpico lasupera 1 a 0 ilnella 26° giornata di campionato di Serie A. Are il match è il colpo di testa al 24? di, mentre poco dopo Pedro sfiora il raddoppio. Al 68? palo di Villar e rete annullata a Borja Mayoral. Cos’è successo nel primo tempo? Fonseca ritrova Smalling titolare, mentre, senza Veretout infortunato, opta per arretrare Pellegrini a centrocampo, che gioca assieme a Diawara con Bruno Peres a sinistra al posto di Spinazzola. El Shaarawy parte per la prima volta titolare con la maglia delladal suo ritorno e con Pedro supporta l’unica punta Borja Mayoral. Ballardini propone Marchetti tra i pali, con Perin out anche tra i convocati, mentre in attacco con Destro schiera Pjaca e non il favorito della ...