Roma | buste della spesa… con sorpresa | 3 chili e mezzo di droga invece di cibo e surgelati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 7 marzo 2021) Sono stati gli investigatori del V Distretto Prenestino ad arrestare, dopo diversi appostamenti nei pressisua abitazione, una donna pusher di 57 anni che gestiva l’illecita attività in zona La Rustica: proprio in casa nascondeva, in un armadio all’ingresso, una bustaspesa di un noto discount contenente 1 busta in cellophane trasparente con dentro 18 panetti di hashish, per un peso complessivo di 1 chilo e 850 grammi; un sacco di plastica di colore nero contenente 932 grammi di Marijuana suddivisi in 3; 4per il congelamento degli alimenti contenenti, in totale, 684 grammi di cocaina. Al termineperquisizione e delle formalità di rito la donna è stata tratta in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Leggi anche:, ruba la ...