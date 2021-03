REazione, parte dalla Campania la protesta degli agenti immobiliari: Per noi niente ristori? (Di domenica 7 marzo 2021) L’associazione nazionale di agenti immobiliari REazione, nata a Salerno ma ormai presente su tutto il territorio nazionale, scende in campo per chiedere al Governo un’operazione verità sulla mancanza di ristori ad attività che, come tante altre, sono ferme da un anno. “In attesa del Decreto Sostegno – dichiara il presidente Daniele Polverino – e in assenza di segnali positivi da parte delle autorità preposte, ci preme sottolineare la completa mancanza di sostegno per la nostra attività da inizio pandemia. Le agenzie immobiliari, pur lavorando comunque in condizione di grande disagio, non si capisce per quale motivo vengano sempre escluse dai benefici nei quali rientrano le attività con codici Ateco simili”. Una condizione, quella delle agenzie immobiliari, di estremo ... Leggi su ildenaro (Di domenica 7 marzo 2021) L’associazione nazionale di, nata a Salerno ma ormai presente su tutto il territorio nazionale, scende in campo per chiedere al Governo un’operazione verità sulla mancanza diad attività che, come tante altre, sono ferme da un anno. “In attesa del Decreto Sostegno – dichiara il presidente Daniele Polverino – e in assenza di segnali positivi dadelle autorità preposte, ci preme sottolineare la completa mancanza di sostegno per la nostra attività da inizio pandemia. Le agenzie, pur lavorando comunque in condizione di grande disagio, non si capisce per quale motivo vengano sempre escluse dai benefici nei quali rientrano le attività con codici Ateco simili”. Una condizione, quella delle agenzie, di estremo ...

