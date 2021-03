Papa Francesco a Mosul tra le macerie della guerra: «È crudele che la culla della civiltà sia stata colpita da una tempesta disumana» (Di domenica 7 marzo 2021) La prima tappa (di oggi) di Papa Francesco è stata a Mosul. Si è spostato da Baghdad al nord dell’Iraq tra i cristiani perseguitati dall’Isis. Se a Mosul ha pregato per le vittime delle guerre e del terrorismo, a Qaraqosh – dove arriverà tra poco – incontrerà i cristiani cacciati dalle loro case dall’Isis (e lo farà in una chiesa che l’Isis aveva devastato e trasformato in un poligono di tiro) per poi finire a Erbil, nel Kurdistan iracheno, con la Messa allo Stadio. La diretta video Città blindata, militari nelle strade Le immagini che Papa Francesco si è trovato davanti sono quelle delle macerie della guerra a Piazza delle Chiese, a Mosul. Le strade portano ancora i ... Leggi su open.online (Di domenica 7 marzo 2021) La prima tappa (di oggi) di. Si è spostato da Baghdad al nord dell’Iraq tra i cristiani perseguitati dall’Isis. Se aha pregato per le vittime delle guerre e del terrorismo, a Qaraqosh – dove arriverà tra poco – incontrerà i cristiani cacciati dalle loro case dall’Isis (e lo farà in una chiesa che l’Isis aveva devastato e trasformato in un poligono di tiro) per poi finire a Erbil, nel Kurdistan iracheno, con la Messa allo Stadio. La diretta video Città blindata, militari nelle strade Le immagini chesi è trovato davanti sono quelle dellea Piazza delle Chiese, a. Le strade portano ancora i ...

Pontifex_it : Dio Onnipotente, Creatore nostro che ami la famiglia umana, noi, figli e figlie di Abramo ti chiediamo di accoglier… - vaticannews_it : #5marzo In un minuto rivivono le immagini più belle dell'arrivo di Papa Francesco nell'antica terra di Abramo. Colo… - espressonline : La nostra @mannocchia è a Qaraqosh, in #Iraq . Qui domenica papa Francesco arriverà per una visita storica in una c… - alessdm57 : RT @TeresaBellanova: Le immagini di Papa Francesco nella piazza delle Quattro Chiese a Mosul, dove l’Isis proclamò il califfato, resteranno… - antoriccelli : RT @Tg3web: Papa Francesco, in Iraq, ha celebrato la prima messa nella cattedrale caldea di San Giuseppe, a Baghdad. Ma l'evento storico de… -