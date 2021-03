Orietta Berti | vincitrice morale del Festival di Sanremo

Leggi su vanityfair

(Di domenica 7 marzo 2021) Come l’urlo di Aiello, solo più incisiva. Orietta Berti, la più titolata tra i Big in gara a Sanremo, non è entrata nelle prime dieci posizioni della classifica provvisoria. Non per la Giuria Demoscopica, non per gli Orchestrali, non per la Sala Stampa. A rigore, dunque, il suo nome non dovrebbe comparire accanto alla parola «vittoria». Ma ignorare quale trattamento e quale accoglienza il pubblico – specie se social – le abbia riservato è pressoché impossibile.