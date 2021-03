Nicola: “Non cerchiamo scuse, la prestazione non mi è dispiaciuta. Non siamo stati lucidi alla fine” (Di domenica 7 marzo 2021) Davide Nicola, allenatore del Torino, ha così commentato la sconfitta dei suoi contro il Crotone nello scontro diretto. Queste le sue parole a Sky Sport: “Più che le partite pesa la settimana d’allenamento mancata, la prestazione di oggi non mi è dispiaciuta, ho visto una squadra vogliosa di fare il risultato. Certe situazioni non le abbiamo gestite benissimo, ma fa parte del gioco, dopo la traversa di Bonazzoli non siamo stati lucidi e anche nella parte finale, invece bisogna restare sempre lucidi. Il quarto gol non lo possiamo prendere in quel modo, detto che comunque il passivo è troppo pesante per quanto mostrato”. Foto: sito torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Davide, allenatore del Torino, ha così commentato la sconfitta dei suoi contro il Crotone nello scontro diretto. Queste le sue parole a Sky Sport: “Più che le partite pesa la settimana d’allenamento mancata, ladi oggi non mi è, ho visto una squadra vogliosa di fare il risultato. Certe situazioni non le abbiamo gestite benissimo, ma fa parte del gioco, dopo la traversa di Bonazzoli none anche nella parte finale, invece bisogna restare sempre. Il quarto gol non lo posprendere in quel modo, detto che comunque il passivo è troppo pesante per quanto mostrato”. Foto: sito torino L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

