Nas | a parte Pop Smoke | nulla di interessante

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 7 marzo 2021) Non tutti i rapper della vecchia gloria apprezzano i nuovi arrivati. Nas è uno dei meno interessati, anche se rivolge una nota di simpatia al compianto collega Pop. Cosa pensa Nas di Pop? Tutto, ma alla fine niente di che. Così si conclude l’opinione di Nas, uno dei vecchi re del rap, sulla scena trap e hip-hop contemporanea – che eccezion fatta per poi eletti, come il compianto Pop, non gli dice. Il rapper, al secolo Nasir bin Olu Dara Jones, racconta il suo punto di vista in un’intervista per il Financial Times. Parole molto critiche e prive di interesse verso le nuove promesse, che a dire del rapper non hanno niente da offrire. “Apprezzo quello che c’è là fuori, ma non c’è nessuno che mi tiene sveglio la notte. Ascolto un nuovo disco rap e penso che ...