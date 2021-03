Live – Non è la D’Urso, Stefania Orlando scopre le bordate che le aveva lanciato Andrea Roncato: la sua reazione (Di domenica 7 marzo 2021) L’ex gieffina Stefania Orlando e il marito Simone Gianlorenzi sono stati ospiti di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso. Terzo posto per la Orlando al Gf Vip 5, dove con il suo carattere e il suo modo di fare, ha conquistato il pubblico a casa. Nel corso dell’intervista rilasciata alla D’Urso, l’ex gieffina ha commentato le affermazioni dell’ex marito Andrea Roncato, riguardo alla loro storia e al motivo per cui è finita, e lo ha fatto con queste parole: Ci sono rimasta molto male. Ero molto fragile perché erano quattro mesi che ero dentro la Casa. Sono frasi che si commentano da sole, sono stupita. L’Andrea che conoscevo non era così, non entrerò più nel merito della questione. Non credevo che potesse arrivare a ... Leggi su isaechia (Di domenica 7 marzo 2021) L’ex gieffinae il marito Simone Gianlorenzi sono stati ospiti di Barbara– Non è la. Terzo posto per laal Gf Vip 5, dove con il suo carattere e il suo modo di fare, ha conquistato il pubblico a casa. Nel corso dell’intervista rilasciata alla, l’ex gieffina ha commentato le affermazioni dell’ex marito, riguardo alla loro storia e al motivo per cui è finita, e lo ha fatto con queste parole: Ci sono rimasta molto male. Ero molto fragile perché erano quattro mesi che ero dentro la Casa. Sono frasi che si commentano da sole, sono stupita. L’che conoscevo non era così, non entrerò più nel merito della questione. Non credevo che potesse arrivare a ...

