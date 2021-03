LIVE MotoGP, Test Losail day-2 in DIRETTA: Vinales in vetta, Morbidelli 2°. Valentino Rossi 11° a lavoro sulla M1 (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.39: Secondo quanto riferito da Sky Sport, Vinales e Quartararo hanno una moto 2020 e una con delle novità 2021, grande concentrazione soprattutto per forcellone in carbonio. Ci sono anche un telaio nuovo e verrà provata anche una nuova carena. 14.37: Sono dunque tre le Yamaha a comandare in questo momento dei Test: Vinales con il crono di 1’54?845 guida le fila con 281 millesimi di vantaggio su Morbidelli e 467 su Quartararo. Valentino Rossi è 11° a 1?448 dal vertice. 14.34: Di seguito la classifica aggiornata: 1 12 M. VIÑALES 1:54.845 2 21 F. Morbidelli +0.281 3 20 F. QUARTARARO +0.467 4 41 A. ESPARGARO +0.688 5 63 F. ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.39: Secondo quanto riferito da Sky Sport,e Quartararo hanno una moto 2020 e una con delle novità 2021, grande concentrazione soprattutto per forcellone in carbonio. Ci sono anche un telaio nuovo e verrà provata anche una nuova carena. 14.37: Sono dunque tre le Yamaha a comandare in questo momento deicon il crono di 1’54?845 guida le fila con 281 millesimi di vantaggio sue 467 su Quartararo.è 11° a 1?448 dal vertice. 14.34: Di seguito la classifica aggiornata: 1 12 M. VIÑALES 1:54.845 2 21 F.+0.281 3 20 F. QUARTARARO +0.467 4 41 A. ESPARGARO +0.688 5 63 F. ...

