LIVE Biathlon, Inseguimento uomini Nove Mesto in DIRETTA: doppietta Boe con Tarjei davanti a tutti. Hofer 11esimo (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.30 E’ Desthieux a prendersi il terzo gradino del podio, che beffa Fak e Laegreid, poi Fillon Maillet, Jacquelin e Doll. 16.29 Vince Tarjei Boe con 8? di margine su Johannes Boe che tira un grosso sospiro di sollievo dopo i due errori a terra. 16.28 Boe non ricuce il divario e Tarjei Boe dovrebbe farcela a trionfare davanti al fratello. Furiosa rimonta di Doll che vuole inserirsi nella lotta per il podio! 16.27 Tarjei Boe ha 13? su Johannes, che sogna la rimonta impossibile. I tre francesi e Fak restano con Laegreid. 16.26 Zero rapidissimo di Hofer che è 12esimo a 40?, peccato davvero perché la prova è stata molto buona. 16.25 Tarjei Boe con lo zero! Sbaglai Jacquelin, Laegreid e Johannes Boe entrambi con lo ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.30 E’ Desthieux a prendersi il terzo gradino del podio, che beffa Fak e Laegreid, poi Fillon Maillet, Jacquelin e Doll. 16.29 VinceBoe con 8? di margine su Johannes Boe che tira un grosso sospiro di sollievo dopo i due errori a terra. 16.28 Boe non ricuce il divario eBoe dovrebbe farcela a trionfareal fratello. Furiosa rimonta di Doll che vuole inserirsi nella lotta per il podio! 16.27Boe ha 13? su Johannes, che sogna la rimonta impossibile. I tre francesi e Fak restano con Laegreid. 16.26 Zero rapidissimo diche è 12esimo a 40?, peccato davvero perché la prova è stata molto buona. 16.25Boe con lo zero! Sbaglai Jacquelin, Laegreid e Johannes Boe entrambi con lo ...

