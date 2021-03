Le dimissioni di Zingaretti lasciano il Pd senza ragion d'essere (Di domenica 7 marzo 2021) "Mi dimetto, ma non scompaio", ha detto Nicola Zingaretti in tv da Barbara D'Urso. Una frase che lascia aperti tanti scenari. Per adesso l'unica certezza è che con le sue dimissioni, che consegnano al caos il suo partito, viene meno quella che fino a ieri era l'unica vera ragion d'essere del Pd. Decade cioè rovinosamente la narrazione per cui, con i lanzichenecchi sovranisti alle porte, ci fosse bisogno di un partito "delle istituzioni", che con responsabilità facesse da cinghia di trasmissione con i centri di potere, in Italia e in Europa. E garantisse - a suo dire - la stabilità democratica contro la barbarie populista. Oggi questo racconto, durato anni, si rivela per quello è: uno stratagemma di potere. E la domanda che bisognerebbe farsi è questa: come mai il cosiddetto "partito istituzionale" si sfascia proprio ... Leggi su panorama (Di domenica 7 marzo 2021) "Mi dimetto, ma non scompaio", ha detto Nicolain tv da Barbara D'Urso. Una frase che lascia aperti tanti scenari. Per adesso l'unica certezza è che con le sue, che consegnano al caos il suo partito, viene meno quella che fino a ieri era l'unica verad'del Pd. Decade cioè rovinosamente la narrazione per cui, con i lanzichenecchi sovranisti alle porte, ci fosse bisogno di un partito "delle istituzioni", che con responsabilità facesse da cinghia di trasmissione con i centri di potere, in Italia e in Europa. E garantisse - a suo dire - la stabilità democratica contro la barbarie populista. Oggi questo racconto, durato anni, si rivela per quello è: uno stratagemma di potere. E la domanda che bisognerebbe farsi è questa: come mai il cosiddetto "partito istituzionale" si sfascia proprio ...

