Ibrahimovic: “Il mio rinnovo? Dipende da Paolo Maldini. Ieri ho scritto a Gattuso” (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo essere stato protagonista al Festival di Sanremo, l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic ha parlato così oggi a ‘Che tempo che fa’: “Il Festival è stata una bellissima esperienza. Non sapevo cosa aspettarmi, ma mi sono divertito. Io amo cantare, mi piace Fra Martino. La canto in svedese”. Il Milan: “Per i miei compagni sono Zlatan, ho tante responsabilità. Mi sento un leader, il Milan è l’unica squadra che mi fa emozionare. Quando mi guardano aspettano l’esempio. Mi manca la squadra, oggi avrei voluto giocare a Verona. Quando sono senza i miei compagni è come stare senza la mia famiglia”. Una battuta anche sul rinnovo del suo contratto: “Il mio rinnovo Dipende da Paolo (Maldini, ndr). Io sono qui, vediamo”. Poi una rivelazione: “Ieri ho ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Dopo essere stato protagonista al Festival di Sanremo, l’attaccante del Milan Zlatanha parlato così oggi a ‘Che tempo che fa’: “Il Festival è stata una bellissima esperienza. Non sapevo cosa aspettarmi, ma mi sono divertito. Io amo cantare, mi piace Fra Martino. La canto in svedese”. Il Milan: “Per i miei compagni sono Zlatan, ho tante responsabilità. Mi sento un leader, il Milan è l’unica squadra che mi fa emozionare. Quando mi guardano aspettano l’esempio. Mi manca la squadra, oggi avrei voluto giocare a Verona. Quando sono senza i miei compagni è come stare senza la mia famiglia”. Una battuta anche suldel suo contratto: “Il mioda, ndr). Io sono qui, vediamo”. Poi una rivelazione: “ho ...

