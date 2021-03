Gasperini elogia Bastoni: “Si vedeva che era un predestinato. Sta rispettando le aspettative” (Di domenica 7 marzo 2021) Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini si è soffermato anche su Alessandro Bastoni, colonna portante della difesa nerazzurra ma con un passato nelle giovanili della Dea: “Già giovanissimo ha dimostrato il suo valore, è del 1999. Aveva 17 anni quando era qui, è chiaro che la sua evoluzione è importante ma si vedeva che era un predestinato, ora sta rispettando tutte le aspettative. È un ragazzo per bene, sano. Tutto ciò lo aiuta a crescere”. Foto: sito Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) Durante la conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Inter, il tecnico dell’Atalanta, Gian Pierosi è soffermato anche su Alessandro, colonna portante della difesa nerazzurra ma con un passato nelle giovanili della Dea: “Già giovanissimo ha dimostrato il suo valore, è del 1999. Aveva 17 anni quando era qui, è chiaro che la sua evoluzione è importante ma siche era un, ora statutte le. È un ragazzo per bene, sano. Tutto ciò lo aiuta a crescere”. Foto: sito Atalanta L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

