Fedez è ricco? Patrimonio, stipendio, incassi del cantante (Di domenica 7 marzo 2021) Lui è stato uno dei protagonisti di questo Festival di Sanremo 2021 . Ma quanto guadagna Fedez ? Ecco alcune cifre. Sponsor di Fedez Federico Leonardo Lucia, meglio conosciuto come Fedez , è giunto secondo in coppia con Francesca Michielin al Festival di Sanremo 2021 . Parliamo di uno dei più seguiti cantanti sui social, che ha dato vita insieme a sua moglie Chiara Ferragni , di un vero e proprio brand, i Ferragnez. Partito dalla provincia di Milano con il suo rapper ha scalato le classifiche musicali, ed oggi è un imprenditore impegnato in vari settori. Ma quanto guadagna Fedez? Certamente il cantante ha tantissimi sponsor che pubblicizza sul suo Instagram, dove vanta quasi 11,6 miioni di followers. Secondo il sito specializzato Hopper Hq , le aziende arriverebbero ad una cifra ... Leggi su solonotizie24 (Di domenica 7 marzo 2021) Lui è stato uno dei protagonisti di questo Festival di Sanremo 2021 . Ma quanto guadagna? Ecco alcune cifre. Sponsor diFederico Leonardo Lucia, meglio conosciuto come, è giunto secondo in coppia con Francesca Michielin al Festival di Sanremo 2021 . Parliamo di uno dei più seguiti cantanti sui social, che ha dato vita insieme a sua moglie Chiara Ferragni , di un vero e proprio brand, i Ferragnez. Partito dalla provincia di Milano con il suo rapper ha scalato le classifiche musicali, ed oggi è un imprenditore impegnato in vari settori. Ma quanto guadagna? Certamente ilha tantissimi sponsor che pubblicizza sul suo Instagram, dove vanta quasi 11,6 miioni di followers. Secondo il sito specializzato Hopper Hq , le aziende arriverebbero ad una cifra ...

