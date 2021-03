Ecco come la Regina Elisabetta dimentica Meghan Markle (Di domenica 7 marzo 2021) Sostenitrice delle pet therapy, la Regina Elisabetta ha allargato la famiglia. come scrive il Sun, Sua Maestà ha adottato due cuccioli di corgi. Accanto a lei, a Windsor, adesso ci sono loro… La Regina Elisabetta e i suoi corgi e dorgi: una lunga storia d’amore. Da Susan, ai due cuccioli che le hanno regalato oggi. Foto AP Antidoto alla solitudine. E a Harry e Meghan Sola da 19 giorni. Da quando suo marito il Principe Filippo di Edimburgo è ricoverato in ospedale. Aggiungete la “guerra” senza esclusione di colpi contro Meghan Markle, il Principe Harry e la loro intervista a Oprah Winfrey. Quella che andrà in onda il 7 marzo, un anno esatto dopo l’ultima apparizione dei Sussex A Londra… 9 marzo 2020: l’ultima apparizione insieme dei Sussex e dei ... Leggi su amica (Di domenica 7 marzo 2021) Sostenitrice delle pet therapy, laha allargato la famiglia.scrive il Sun, Sua Maestà ha adottato due cuccioli di corgi. Accanto a lei, a Windsor, adesso ci sono loro… Lae i suoi corgi e dorgi: una lunga storia d’amore. Da Susan, ai due cuccioli che le hanno regalato oggi. Foto AP Antidoto alla solitudine. E a Harry eSola da 19 giorni. Da quando suo marito il Principe Filippo di Edimburgo è ricoverato in ospedale. Aggiungete la “guerra” senza esclusione di colpi contro, il Principe Harry e la loro intervista a Oprah Winfrey. Quella che andrà in onda il 7 marzo, un anno esatto dopo l’ultima apparizione dei Sussex A Londra… 9 marzo 2020: l’ultima apparizione insieme dei Sussex e dei ...

