Cosmi | “Vittoria dedicata a me e alla squadra Ho sofferto la lontananza dalla Serie A”

Dopo 9 anni, dovuto a esperienze nei campionati minori, Serse Cosmi è tornato alla Vittoria in Serie A. Così il tecnico umbro ha commentato la bella Vittoria del Crotone contro il Torino ai microfoni di Sky Sport: "Questa è una squadra che ha ottenuto vittorie anche abbastanza larghe e ho trovato qualità in questa squadra, va dato merito a Stroppa per questo. Ho trovato anche grandi individualità, Ounas è stato fantastico, ha rischiato la vita quando ha fallito il due contro uno, lì o fa gol o deve scaricarla al compagno. VAR? L'ho vissuto nei Play-Out una volta" Sul ritorno in Serie A dopo 9 anni: "Il mio sentimento ovviamente è meraviglioso, vincere oggettivamente è sempre bello, ma sarei ipocrita se dicessi che non lo aspettavo dopo tanto tempo"

