Commando: tutto quello che c'è da sapere sul film (Di domenica 7 marzo 2021) Commando: trama, cast e streaming del film Questa sera, domenica 7 marzo 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Commando, film del 1985 diretto da Mark L. Lester, con Arnold Schwarzenegger. Il film venne candidato ai Saturn Award nel 1986 nella categoria Migliori effetti speciali. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Il colonnello dei marines John Matrix, ottenuto finalmente un lungo congedo, vive tranquillamente nella sua sperduta casa sulle montagne in compagnia della figlioletta di 10 anni Jenny, ignaro che qualcuno stia dando la caccia agli uomini della sua squadra per ucciderli. Avvisato del pericolo dal suo ex generale Franklin Kirby, non può impedire che un manipolo di criminali, dopo aver crivellato una delle due guardie che dovevano proteggerlo e sgozzato l'altra, ...

Commando, da godere senza paracadute (proprio come Schwarzy) Liberoquotidiano.it Commando in streaming Il film d'azione Commando, diretto da Mark Lester con Arnold Schwarzenegger, va in onda domenica 7 marzo in prima serata dalle 21.20 su Rete 4: il film è disponibile anche in str ...

