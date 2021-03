Chi è Gio Evan: Biografia Poeta, Età, Carriera, Vita privata e Instagram (Di domenica 7 marzo 2021) Gio Evan, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, è uno scrittore, Poeta e cantautore italiano di 32 anni. Ha all’attivo 3 romanzi e 2 album, è uno dei 26 artisti della categoria Big che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2021. In concorso con il brano Arnica, Gio Evan si classifica al ventitreesimo posto in classifica. Chi è Gio Evan ? Nome: Giovanni Giancaspro Nome d’arte: Gio Evan Segno Zodiacale: Toro Età: 32 anni Data di nascita: 21 aprile 1988 Luogo di nascita: Molfetta(BA) Professione: scrittore, Poeta, cantautore Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: ha due grandi tatuaggi uno sul polpaccio destro e l’altro sull’avambraccio Profilo Instagram Ufficiale: @gioEvan Sito ufficiale: ... Leggi su chiecosa (Di domenica 7 marzo 2021) Gio, all’anagrafe Giovanni Giancaspro, è uno scrittore,e cantautore italiano di 32 anni. Ha all’attivo 3 romanzi e 2 album, è uno dei 26 artisti della categoria Big che hanno partecipato al Festival di Sanremo 2021. In concorso con il brano Arnica, Giosi classifica al ventitreesimo posto in classifica. Chi è Gio? Nome: Giovanni Giancaspro Nome d’arte: GioSegno Zodiacale: Toro Età: 32 anni Data di nascita: 21 aprile 1988 Luogo di nascita: Molfetta(BA) Professione: scrittore,, cantautore Altezza: non disponibile Peso: non disponibile Tatuaggi: ha due grandi tatuaggi uno sul polpaccio destro e l’altro sull’avambraccio ProfiloUfficiale: @gioSito ufficiale: ...

Advertising

Gio_alb : RT @Ghemon: Mi spiace per chi mi ha aspettato davanti alla televisione ma non mi esibirò a #DomenicaIn per questioni dovute ai tempi della… - hobinseok : ho letto che hanno bullizzato gio evan? chi mi ruba il lavoro ?????? - Gio_alb : @battitomilan7 E chi lo spiega a molti che all'andata in pompa magna contro Roma,Udinese e Verona abbiamo fatto 5 p… - selishardliquor : RT @HuertDeAuteuil: Se mi dicessero “se mi spieghi il testo della canzone di Gio Evan, ti do un milione di euro” io scriverei su Twitter… - btwitsmorgana : RT @HuertDeAuteuil: Se mi dicessero “se mi spieghi il testo della canzone di Gio Evan, ti do un milione di euro” io scriverei su Twitter… -