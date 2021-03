Champions, Juve-Porto verrà diretta dall’olandese Kuipers (Di domenica 7 marzo 2021) La UEFA ha comunicato la squadra arbitrale che dirigerà Juventus-Porto, match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma martedì prossimo all’Allianz Stadium con fischio d’inizio alle ore 21. Si riparte dal 2-1 per i Portoghesi e a dirigere la sfida ci sarà l’olandese Bjorn Kuipers, coadiuvato dagli assistenti Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. Completano la squadra Pol van Boekel come VAR e Dennis Higler come AVAR. Foto: Twitter Champions League L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 7 marzo 2021) La UEFA ha comunicato la squadra arbitrale che dirigeràntus-, match di ritorno degli ottavi di finale diLeague in programma martedì prossimo all’Allianz Stadium con fischio d’inizio alle ore 21. Si riparte dal 2-1 per ighesi e a dirigere la sfida ci sarà l’olandese Bjorn, coadiuvato dagli assistenti Sander van Roekel e Erwin Zeinstra. Completano la squadra Pol van Boekel come VAR e Dennis Higler come AVAR. Foto: TwitterLeague L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

