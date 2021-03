Cagliari, Marin: «Ecco cosa penso del pareggio con la Sampdoria» (Di lunedì 8 marzo 2021) La Sampdoria ha pareggiato 2-2 contro il Cagliari. Il giocatore rossoblù Marin ha parlato a lungo della situazione dei sardi nel post partita Il Cagliari pareggia nel match contro la Sampdoria. Razvan Marin ha parlato, ai microfoni di Sky Sport, alla fine della partita. «penso sia cambiata la mentalità, siamo riusciti a svoltare e le soddisfazioni iniziano ad arrivare anche se c’è ancora tanto da fare. Oggi abbiamo fatto un bel primo tempo, nella ripresa meno bene ma alla fine arriva un pareggio che è meritato ed è comunque un buon risultato. Abbiamo perso diversi punti nel finale, oggi agguantiamo un punto prezioso allo scadere, il calcio è strano e bello anche per questo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 8 marzo 2021) Laha pareggiato 2-2 contro il. Il giocatore rossoblùha parlato a lungo della situazione dei sardi nel post partita Ilpareggia nel match contro la. Razvanha parlato, ai microfoni di Sky Sport, alla fine della partita. «sia cambiata la mentalità, siamo riusciti a svoltare e le soddisfazioni iniziano ad arrivare anche se c’è ancora tanto da fare. Oggi abbiamo fatto un bel primo tempo, nella ripresa meno bene ma alla fine arriva unche è meritato ed è comunque un buon risultato. Abbiamo perso diversi punti nel finale, oggi agguantiamo un punto prezioso allo scadere, il calcio è strano e bello anche per questo». Leggi su Calcionews24.com

Advertising

CentotrentunoC : #SampCagliari CAGLIARI ???? ?? IL COMMENTO | Razvan #Marin fa chiarezza sul suo ruolo e sui cambiamenti tattici con… - passiondfutbol : Serie A???? ?#SampdoriaCagliari ???Formazioni Ufficiali SAMPDORIA Audero, Bereszynski, Colley, Ferrari, Augello; Candr… - Quellidelsito : RT @DiMarzio: #Marin e quei video per convincerlo ad accettare #Cagliari. La storia | #calciomercato - nerazzurro32 : RT @DiMarzio: #Marin e quei video per convincerlo ad accettare #Cagliari. La storia | #calciomercato - DiMarzio : #Marin e quei video per convincerlo ad accettare #Cagliari. La storia | #calciomercato -