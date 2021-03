Bianchi dice no alla scuola in presenza per i figli di chi lavora nei servizi essenziali (Di domenica 7 marzo 2021) Niente lezioni in classe per i figli di chi lavora nei servizi essenziali. Lo comunica il ministero dell’Istruzione, rispondendo alla richiesta di chiarimento del governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Il Dpcm del 2 marzo, comunica il Ministero, prevede la possibilità di frequenza in presenza solo per gli studenti disabili e per le attività di laboratorio. Tale possibilità non è invece contemplata per i figli dei lavoratori di servizi essenziali, richiamati nella Circolare ministeriale del 4 marzo.La nota del Ministero dell’Istruzione è giunta alla Regione Piemonte dopo che il governatore Cirio aveva sollecitato il ministro Patrizio Bianchi in merito alla ... Leggi su huffingtonpost (Di domenica 7 marzo 2021) Niente lezioni in classe per idi chinei. Lo comunica il ministero dell’Istruzione, rispondendorichiesta di chiarimento del governatore della Regione Piemonte, Alberto Cirio. Il Dpcm del 2 marzo, comunica il Ministero, prevede la possibilità di frequenza insolo per gli studenti disabili e per le attività di laboratorio. Tale possibilità non è invece contemplata per ideitori di, richiamati nella Circolare ministeriale del 4 marzo.La nota del Ministero dell’Istruzione è giuntaRegione Piemonte dopo che il governatore Cirio aveva sollecitato il ministro Patrizioin merito...

