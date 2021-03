(Di domenica 7 marzo 2021) Silvio‘torna su piazza’. Dopo l’accordo sui profili economici del divorzio dalla sua seconda moglie, Veronica Lario, raggiunto esattamente un anno fa, il Cav è tornato. Almeno, come documentato dall’ultimadeipresentata il 21 gennaio scorso, dove alla voce ‘stato civile’ ha scritto. Una novità, visto che nel modulo del 2019 era registrato come ‘divorziato’.solo ai fini burocratici e fiscali, perché il leader azzurro ha una giovane compagna, la deputata di Fi Marta Fascina (30 anni da Melito di Porto Salvo, in provincia di Reggio Calabria), che già da un anno ha preso il posto di Francesca Pascale nel cuore dell’ex premier. Tra flirt, presunti e tali, due matrimoni e due fidanzate, sono tante le ...

Advertising

Adnkronos : #Berlusconi ufficialmente è #single: 'libero' su dichiarazione dei redditi - JulzOa : @51m0_ @gian_fbaccount @Sebasti04300649 @Clippersfan1394 @emmeemme__ Perché è un progetto ufficialmente fallito, Fa… - Ecatetriformis : RT @GeneraleCujkov: Il clone di Berlusconi Renzi colpisce ancora, il suo partito prenderà ufficialmente il nome di Forza Italia Viva. Un fe… - GeneraleCujkov : Il clone di Berlusconi Renzi colpisce ancora, il suo partito prenderà ufficialmente il nome di Forza Italia Viva. U… - AndreaMarano11 : RT @seneca1900: @orfini @SiculoAnarkiko Manca poco alla fine della missione resisti e complimenti Consegnaste il mio Pd nelle braccia dei… -

Ultime Notizie dalla rete : Berlusconi ufficialmente

Adnkronos

...smacco di essere rappresentata al Governo da Ministri che non erano quelli indicati da. ... Tra i 5 stelle è scoppiato il finimondo: la scissione è evidente anche se non...Secondo le ultime indiscrezioni alla fine potrebbe spuntarla il partito di Silvio. ... Se il Pd assicura, almeno, di non avanzare pretese, Fi non intende mollare la presa e ...In una recente intervista al “Il Corriere della Sera”, Silvio Berlusconi parlando anche dello stadio San Siro ha detto: «È anche il luogo dove da bambino, tenuto per mano da mio padre, andavo trepidan ...Tanto tempo fa, ma non così tanto, in Italia, un ingegnere napoletano di nome Felice Ippolito si mise in testa di fare buon impiego dell’energia nucleare per usi civili, sotto il controllo dello Stato ...