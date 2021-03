Barcellona, Moriba e il primo gol: «Non ci credo, non lo dimenticherò mai» (Di domenica 7 marzo 2021) Ilaix Moriba ha segnato il suo primo gol con il Barcellona contro l’Osasuna Serata indimenticabile per Ilaix Moriba. Il talento classe 2003 del Barcellona ha infatti segnato contro l’Osasuna il suo primo gol con la maglia blaugrana e ai microfoni di Barca Tv non riesce a contenere la gioia. «Voglio dedicarlo a tutta la mia famiglia. Soprattutto a mio padre che mi è stato vicino nel bene e nel male. Ma anche a mia madre che mi ha sempre sostenuto. Questo gol è il miglior premio per tutto il lavoro e gli sforzi che abbiamo fatto. Non lo dimenticherò mai. Lo porterò con me nella tomba. Mi piace che ci sia competizione in squadra. Non importa se se giovane o no. Se lo meriti giochi. I giocatori più esperti ci danno una mano, ci aiutano a crescere. Leo mi dice di provare ad ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 7 marzo 2021) Ilaixha segnato il suogol con ilcontro l’Osasuna Serata indimenticabile per Ilaix. Il talento classe 2003 delha infatti segnato contro l’Osasuna il suogol con la maglia blaugrana e ai microfoni di Barca Tv non riesce a contenere la gioia. «Voglio dedicarlo a tutta la mia famiglia. Soprattutto a mio padre che mi è stato vicino nel bene e nel male. Ma anche a mia madre che mi ha sempre sostenuto. Questo gol è il miglior premio per tutto il lavoro e gli sforzi che abbiamo fatto. Non lomai. Lo porterò con me nella tomba. Mi piace che ci sia competizione in squadra. Non importa se se giovane o no. Se lo meriti giochi. I giocatori più esperti ci danno una mano, ci aiutano a crescere. Leo mi dice di provare ad ...

