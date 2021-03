America’s Cup, calendario Luna Rossa-New Zealand: orari prossime regate, programma, tv, streaming (Di domenica 7 marzo 2021) Manca sempre meno all’inizio dell’attesissima America’s Cup. Luna Rossa e Team New Zealand sono pronta a sfidarsi nelle prime due regate in programma mercoledì 10 marzo. Un’attesa lunga e spasmodica, accompagnata da tante chiacchiere e polemiche. Nei giorni scorsi sono state tantissime le voci relative ai picchi di velocità raggiunti dai Kiwi in allenamento. L’equipaggio italiano sarà chiamato ad una grandissima impresa per strappare la Vecchia Brocca dalle mani del Defender. Nonostante tutto Max Sirena e Francesco Bruni hanno professato grande tranquillità e sicurezza nelle proprie possibilità. Le regate, così come è avvenuto anche per la Prada Cup, si terranno nel cuore della notte alle ore 04.00 italiane (in Nuova Zelanda sono avanti dodici ore rispetto a noi). Di ... Leggi su oasport (Di domenica 7 marzo 2021) Manca sempre meno all’inizio dell’attesissimaCup.e Team Newsono pronta a sfidarsi nelle prime dueinmercoledì 10 marzo. Un’attesa lunga e spasmodica, accompagnata da tante chiacchiere e polemiche. Nei giorni scorsi sono state tantissime le voci relative ai picchi di velocità raggiunti dai Kiwi in allenamento. L’equipaggio italiano sarà chiamato ad una grandissima impresa per strappare la Vecchia Brocca dalle mani del Defender. Nonostante tutto Max Sirena e Francesco Bruni hanno professato grande tranquillità e sicurezza nelle proprie possibilità. Le, così come è avvenuto anche per la Prada Cup, si terranno nel cuore della notte alle ore 04.00 italiane (in Nuova Zelanda sono avanti dodici ore rispetto a noi). Di ...

Advertising

TV7Benevento : Vela: America's Cup, i bookie puntano su New Zealand ma Luna Rossa non è lontana... - infoitsport : America's Cup, la vela Code Zero di New Zealand. De Felice: 'Anche Luna Rossa l'aveva valutata' - infoitsport : America’s Cup: pochi giorni al via, Luna Rossa crede nella vittoria - infoitsport : America's Cup, ufficiale la data della finale: partirà il 10 marzo - infoitsport : America's Cup, Luna Rossa-New Zealand: chi è più veloce? Le previsioni in base al vento e ai nodi -

Ultime Notizie dalla rete : America’s Cup Trump, anche il golf Usa lo scarica: «Non giochiamo più sui suoi campi, sarebbe un danno per il brand Pga». Corriere della Sera