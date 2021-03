Ajax-Young Boys | probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di domenica 7 marzo 2021)è in programma per giovedì 11 marzo 2021. La gara sarà valida per l’andata degli ottavi di finale della UEFA Europa League. Il match si giocherà presso la Johan Cruijff Arena di Amsterdam. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 18:55.: come arrivano le squadre? L’ha eliminato il Lille nel turno precedente della competizione. Gli olandesi non perdono una gara dallo scorso dicembre. L’ultima sconfitta infatti risale alla partita di Champions League contro l’Atalanta. Da quella partita, gli olandesi hanno raccolto 20 risultati utili consecutivi, riprendendosi anche il primo posto in classifica. Attualmente i “lancieri” si trovano a +6 lunghezze sul PSV.che invece è stata una ...