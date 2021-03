Adulti e minorenni consumano droga nel bar-ristorante: locale chiuso per 7 giorni (Di domenica 7 marzo 2021) droga nel bar ristorante, che veniva consumata senza alcun problema sia dal gestore che dai clienti, anche minorenni. Per questo nel pomeriggio di venerdì 5 marzo i carabinieri della stazione di Scauri di Minturno hanno dato esecuzione al decreto di sospensione della licenza, con conseguente chiusura per 7 giorni, emesso dalla questura di Latina, nei confronti del titolare del locale. In particolare il provvedimento amministrativo è stato disposto su richiesta del comando dei carabinieri a conclusione di vari controlli, tra cui l’ultimo effettuato il 10 febbraio scorso: in quell’occasione i militari del N.O.R.M. – sez. Radiomobile- avevano accertato che all’interno del bar-ristorante venivano consumate sostanze stupefacenti sia dal titolare che da diversi avventori, anche di minore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 7 marzo 2021)nel bar, che veniva consumata senza alcun problema sia dal gestore che dai clienti, anche. Per questo nel pomeriggio di venerdì 5 marzo i carabinieri della stazione di Scauri di Minturno hanno dato esecuzione al decreto di sospensione della licenza, con conseguente chiusura per 7, emesso dalla questura di Latina, nei confronti del titolare del. In particolare il provvedimento amministrativo è stato disposto su richiesta del comando dei carabinieri a conclusione di vari controlli, tra cui l’ultimo effettuato il 10 febbraio scorso: in quell’occasione i militari del N.O.R.M. – sez. Radiomobile- avevano accertato che all’interno del bar-venivano consumate sostanze stupefacenti sia dal titolare che da diversi avventori, anche di minore ...

Advertising

CorriereCitta : Adulti e minorenni consumano droga nel bar-ristorante: locale chiuso per 7 giorni - Anaclet70799301 : @Montecitorio @raffaele_trano @Viminale Punire come nei paesi anglosassoni i minorenni che qui ormai lo sono solo d… - _Edo_ : @foresta233 Non sono esclusi i minorenni. L'età del consenso è 14 anni ma in base ai casi può scendere fino ai 13 o… - Jahlen69 : RT @antiproibizion2: #TheGreenNation #franceverte #spininelfianco #weedLovers #cannabisLegal #megliolegale A costoDiRipetercieRipeterci la… - 4Tchat : RT @antiproibizion2: #TheGreenNation #franceverte #spininelfianco #weedLovers #cannabisLegal #megliolegale A costoDiRipetercieRipeterci la… -