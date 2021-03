Addio a Pavinato, minuto di silenzio prima di Napoli-Bologna (Di domenica 7 marzo 2021) Il Bologna piange la scomparsa di Mirko Pavinato, ex capitano rossoblu campione d’Italia nel 1964, all’età di 86 anni. La società rossoblù ha ricordato il campione sul sito ufficiale del club: “Rapido e deciso, ruvido in marcatura e capace di irresistibili scatti sulla fascia, fu leader silenzioso di un gruppo indimenticabile. Lasciò il Bologna nel 1966 per chiudere la carriera da libero al Mantova, dopo dieci stagioni in rossoblù con 297 presenze tra campionato, Coppa Italia e coppe europee. Tutto il Bologna Fc 1909 si stringe alla famiglia Pavinato nel ricordo commosso di un uomo che ha fatto la storia del nostro Club. Addio Capitano“. Stasera, la squadra di Mihajlovic – impegnata al Maradona contro il Napoli – scenderà in campo con il lutto al ... Leggi su sportface (Di domenica 7 marzo 2021) Ilpiange la scomparsa di Mirko, ex capitano rossoblu campione d’Italia nel 1964, all’età di 86 anni. La società rossoblù ha ricordato il campione sul sito ufficiale del club: “Rapido e deciso, ruvido in marcatura e capace di irresistibili scatti sulla fascia, fu leaderso di un gruppo indimenticabile. Lasciò ilnel 1966 per chiudere la carriera da libero al Mantova, dopo dieci stagioni in rossoblù con 297 presenze tra campionato, Coppa Italia e coppe europee. Tutto ilFc 1909 si stringe alla famiglianel ricordo commosso di un uomo che ha fatto la storia del nostro Club.Capitano“. Stasera, la squadra di Mihajlovic – impegnata al Maradona contro il– scenderà in campo con il lutto al ...

