8 marzo: Grillo, 'donne tengono in piedi Paese ma decidono meno di maschi' (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Spesso ci chiediamo: cosa possiamo fare noi per le donne? Ma dovremmo soprattutto chiederci: cosa possono fare le donne per noi? Per noi tutti, uomini e donne. Se nell'ultimo mezzo secolo le donne fossero state al potere nel mondo e noi maschi a casa a fare il bucato, come starebbe oggi il Pianeta? Sono le donne a tenere in piedi questo Paese". Lo scrive sul suo blog Beppe Grillo, in un post dal titolo “Signore, la storia siete voi”. "Le donne -prosegue il leader M5S- faticano molto più di noi maschi, ma decidono molto meno di noi maschi. Le donne hanno più doveri e oneri di noi maschi, ma ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 7 marzo 2021) Roma, 7 mar. (Adnkronos) - "Spesso ci chiediamo: cosa possiamo fare noi per le? Ma dovremmo soprattutto chiederci: cosa possono fare leper noi? Per noi tutti, uomini e. Se nell'ultimo mezzo secolo lefossero state al potere nel mondo e noia casa a fare il bucato, come starebbe oggi il Pianeta? Sono lea tenere inquesto". Lo scrive sul suo blog Beppe, in un post dal titolo “Signore, la storia siete voi”. "Le-prosegue il leader M5S- faticano molto più di noi, mamoltodi noi. Lehanno più doveri e oneri di noi, ma ...

