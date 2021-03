Verona, Juric: “Milan in corsa per lo scudetto, è una squadra forte” (Di domenica 7 marzo 2021) Ivan Juric, alla vigilia di Verona-Milan, ha espresso la propria opinione sulla corsa scudetto. Ecco perché i rossoneri sono ancora in gioco Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di domenica 7 marzo 2021) Ivan, alla vigilia di, ha espresso la propria opinione sulla. Ecco perché i rossoneri sono ancora in gioco Pianeta

Advertising

PianetaMilan : #Verona, #Juric: '@acmilan in corsa per lo scudetto, è una squadra forte' - #ACMilan #Milan #SempreMilan - Gabr_yss : @Max_883 Infatti solo da noi queste cose. Juric sono sei mesi che ogni post partita dice testualmente 'il mercato d… - MilanLiveIT : #VeronaMilan, #Juric senza #Kalinic | Il motivo ???? - sportli26181512 : Verso Hellas Verona-Milan, stop per Ronaldo Vieira: Contro il Milan la squadra di Juric dovrà rinunciare all'apport… - PianetaMilan : #VeronaMilan, #Juric: '#Tameze infortunato? Le sue condizioni' - #ACMilan #Milan #SempreMilan -