Tramezzini mimosa e tartine mimosa | aperitivo doc per la Festa della Donna

Leggi su chedonna

(Di sabato 6 marzo 2021) Per laorganizziamo uncon le amiche o anche con la famiglia e portiamo in tavola la genuinità con ie leMimose nel vaso e mimose anche nel piatto. Possibile solo per la? In realtà possiamo tutto l’anno, ma mai come l’8 marzo L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.che.it