Tommaso Zorzi a Verissimo: “I più falsi del GF Vip? Vi faccio i nomi” (Di sabato 6 marzo 2021) Tommaso Zorzi a Verissimo: “I più falsi della casa? Vi faccio i nomi”. Dopo la sua vittoria al Grande Fratello Vip, è stato ospite di Silvia Toffanin per la prima intervista Tommaso Zorzi ha trionfato in questa edizione del Grande Fratello Vip, e come poteva essere altrimenti? Talentuoso, autoironico, divertente e affascinante, ha stupito tutti L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di sabato 6 marzo 2021): “I piùdella casa? Vi”. Dopo la sua vittoria al Grande Fratello, è stato ospite di Silvia Toffanin per la prima intervistaha trionfato in questa edizione del Grande Fratello, e come poteva essere altrimenti? Talentuoso, autoironico, divertente e affascinante, ha stupito tutti L'articolo proviene da YesLife.it.

Advertising

MediasetPlay : Domani a #Verissimo rivivremo i momenti più belli dell’amicizia tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando ?? Non perdete… - MediasetTgcom24 : Tommaso Zorzi: 'Giulia è falsa, Guenda strafalsa e Maria Teresa falsissima' #tommasozorzi - QuiMediaset_it : Tommaso Zorzi, ospite in esclusiva domani a #Verissimo, parla per la prima volta dopo la vittoria a #GFVIP . Domani… - mariserena : @lamogliediJoMo @tommaso_zorzi Io nutria la ho sempre pensata come voi sin dall'inizio. Sono una nutriratta? - Vale_2501_ : RT @pazzeskamilan0: Prendetemi per pazza si pazza per Tommaso Zorzi #tzvip #tzfalsissimo -