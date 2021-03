Tecla Insolia | chi è la “nuova Nada” | stasera ospite di Sanremo

(Di sabato 6 marzo 2021) Questa sera sul palco del Festival disarà, giovanissima cantante e attrice di Piombino. Presenterà lafiction dal titolo ‘La bambina che non voleva cantare’, dedicata alla cantante– che, giovanissima come lei, esordì a– e diretta da Costanza Quatriglio. Giovanissima, ma già con molta esperienza Non è la prima volta che la giovanissimavarca le porte del palco dell’Ariston. Appena 17enne, la cantante e attrice aveva già partecipato aYoung vincendolo con il brano ‘8 marzo’ per poi portare il brano al Festival di2020, arrivando seconda tra le nuove proposte (e vincendo il Premio Lucio Dalla e il Premio Enzo ...

Advertising

La_Prealpina : Tecla: «Sarò Nada in un film tv» - cheesecakyu : stasera tecla insolia ospite a sanremo ?? - AlbertoFuschi : Dal mondo della fiction e non solo: Serena Rossi e Tecla Insolia stasera a #Sanremo2021 #Sanremo21 #SerenaRossi #TeclaInsolia - FabioTraversa : RT @BiancaBerry88: #Sanremo2021, ospiti finale: Vanoni/Gabbani, Fogli/Zarrillo/Vallesi, Alberto Tomba e Federica Pellegrini, Serena Rossi,… - BiancaBerry88 : #Sanremo2021, ospiti finale: Vanoni/Gabbani, Fogli/Zarrillo/Vallesi, Alberto Tomba e Federica Pellegrini, Serena Ro… -

Ultime Notizie dalla rete : Tecla Insolia

Arriva sul palco del Teatro Ariston l'immensa Ornella Vanoni (in una esibizione con Francesco Gabbani) , Serena Rossi,per la presentazione de La bambina che non voleva cantare. Per la ...A seguire, vedremo sul palco dell'Ariston anchee Giovanna Botteri. Inoltre, gli ospiti della finale faranno impazzire tutti. L'ultima sera vedrà presentarsi Zlatan Ibrahimovic. Per le ...Nella consueta conferenza stampa del Festival di Sanremo 2021, oltre ai vertici Rai e ad Amadeus, presente anche Giovanna Botteri, che stasera sarà sul palco come co-conduttrice: un'altra giornalista ...Si terrà invece questa sera l'ultimo appuntamento con il Festival di Sanremo, la finale dei Big, che dopo la quarta serata vede ancora il cantautore Ermal Meta in vetta alla classifica, nonostante i v ...