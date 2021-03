Snowboard | eterno Fischnaller | vince a 40 anni la Coppa del mondo di gigante 2

(Di sabato 6 marzo 2021) (Adnkronos) - “Oggi la fortuna è stata dalla mia parte e mi ha aiutato are per un punto -ha detto-. Forse non si può dire chere per un punto decreti il più forte, ma forse anche il più fortunato. Però, in passato io ho perso molte Coppe generali per uno, due o tre punti, quindi credo di meritarmi questa, grazie alla mia squadra e ai miei sponsor che mi sopportano da. Tra poco ne faccio 41. Il livello, nel maschile, è così alto che devi andare ad ogni gara 'full gas' altrimenti non ce la fai. Chiaro che ci vuole anche un po' di fortuna e questa volta io sono molto contento”.

Rogla porta bene a Roland Fischnaller. Dopo l'argento iridato, oggi è arrivata per il 40enne portacolori dell'Esercito, anche la Coppa di gigante, grazie al nono posto finale che gli porta in dote 29 punti, facendolo salire a quota 215 in classifica, ossia una lunghezza sopra il russo Igor Sluev e due sull'austriaco Andreas Prommegger. Fischnaller e la conquista della sfera di cristallo del PGS, per un soffio su Sluev e Karl. E Aaron March si giocherà la coppa generale all'ultima ...