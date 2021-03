Short Track: Mondiali, Pietro Sighel bronzo nei 500 metri (Di sabato 6 marzo 2021) Dordrecht, 6 mar. – (Adnkronos) – Pietro Sighel vince la medaglia di bronzo nei 500 metri ai campionati del mondo di Short Track a Dordercht. Il 21enne trentino chiude alle spalle dell’ungherese Shaoang Liu e del russo Semen Elistratov. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 6 marzo 2021) Dordrecht, 6 mar. – (Adnkronos) –vince la medaglia dinei 500ai campionati del mondo dia Dordercht. Il 21enne trentino chiude alle spalle dell’ungherese Shaoang Liu e del russo Semen Elistratov. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

